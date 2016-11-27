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Блогер: адреси терористів вже відомі, і скоро за ними приїдуть озброєні люди

Блогер: адреси терористів вже відомі, і скоро за ними приїдуть озброєні люди
Блогер Anti-colorados прокоментував недавню заяву російського президента Володимира Путіна про те,що у Росії немає кордонів і пояснив, які наслідки це за собою тягне, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Линия обороны».

Так, нещодавно російський президент на нагородженні переможців олімпіади з географії заявив, що у Російської Федерації немає кордонів. Власне, це гарне виправдання для втручання у справи будь-якої держави - мовляв, ми не будемо обмежувати себе кордонами переслідуючи власні інтереси. Путін озвучив ще одну частину концепції, яка «дозволяє» росіянам «захищати» російськомовне населення і анексувати шматки територій.

Тим не менш, блогер зауважує, що варто пам’ятати: у кожної палиці два кінці. І навіть якщо одна дійсно велика і не надто дружня держава на Сході зараз не посягає на території РФ, ніхто не знає, що саме вона зробить за пару років – кордонів-то немає. Більше того, що заважає іншим державам захищати «китайський світ», «арабський світ» чи «тюркський світ» так, як зараз росіяни в Україні та Сирії «захищають» російський? За теперішнього рівня технологій майже кожного вояка та терориста з РФ можна вирахувати, включно з домашньою адресою. А це значить, що за ним і його родиною прийдуть нові «захисники». І це буде вже скоро, - прогнозує блогер.
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