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Чергова російська «духовність» - очільника храму засудили за зґвалтування

Чергова російська «духовність» - очільника храму засудили за зґвалтування
Члени Російської православної церкви не перестають дивувати своїми злочинними вибриками, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «Медуза».

Поблизу Липецька настоятель Храму Іллі Пророка В’ячеслав Копитін був засуджений до трьох років ув’язнення за зґвалтування. Незаконні дії чоловік здійснив зі своєю колишньою подружкою. Кілька місяців вони з потерпілою зустрічались, але коли остання дізналась, що Копитін одружений, вирішила розірвати стосунки. Чоловік відмови не сприйняв і періодично навідувався до жінки задля того, щоб «виховати» її. Методи виховання настоятеля храму включали в себе побої, мордування та зґвалтування.

У ході слідства з’ясувалось, що від дій Копитіна потерпіло кілька жінок. Зі всіма ними він зустрічався практично одночасно. Більшість з них зазнали знущань та побоїв. Знайомства відбувались на відповідних сайтах, де Копитін реєструвався під ніком «Слава КВН». Під час судових слухань настоятель храму своєї вини не визнав, наголосивши, що відповідальність нестиме виключно перед Богом. Речники Російської православної церкви поки що ніяк не прокоментували цю ситуацію. Місцевий осередок РПЦ теж відмовився від надання коментарів.
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