Блогер висміяв російську владу: ви їм погрожуєте, а вони знають про вас все

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Російський опозиційний блогер Владислав Юсупов на власній сторінці в Фейсбук висміяв російську владу за чергові спроби приборкати свободу слова в мережі Інтернет, - про це інформує видання replyua.net.Справа в тому, що два найбільш одіозні російські відомства – ФАС та Роскомнагляд - вирішили взяти під контроль Інтернет. Для цього вони зв’язались з офісом Google в Російській Федерації та пред’явили йому низку вимог щодо надання доступу до матеріалів і відомостей, які компанія збирає про користувачів. Відтак, між світовим інформаційним монополістом та російською владою виник конфлікт.Коментуючи цю ситуацію, блогер наголошує, що ФАС і Роскомнагдяд поводяться, м’яко кажучи, дивно – забороняють, вимагають, тупотять ніжками. Прозвучали навіть погрози направити до офісу Google судових приставів. Але, ймовірно, російські владні відомства не уявляють з ким мають справу – ця компанія має відомості про все – які картинки ви дивитесь, з ким вам зраджує дружина, які оцінки в сина, куди ви їздите відпочивати і чи маєте алергію на якість продукти. Тому варто бути обережнішими з погрозами, - попереджає блогер. Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що виробник програмного забезпечення Opera Software покидає російський ринок через тиск Роскомнагляду.