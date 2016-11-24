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В открытый доступ попали данные 40 тысяч сотрудников НКВД

В открытый доступ попали данные 40 тысяч сотрудников НКВД
Интернет-ресурс общества под названием «Мемориал» открыл общий доступ к известному справочнику маршала Жукова под названием «Кадровый состав госбезопасности». В указанном справочнике находятся сведения о всех сотрудниках службы НКВД с 1935 и вплоть по 1941 годы.

Согласно информации, предоставленной организацией, в упомянутом справочнике имеются краткие данные сразу 40-ка тысячах служащих, которые получали специальные структурные звания в карательной системе непосредственно с момента самого введения этих званий. При этом временному отрезку до середины самого 1939 года здесь было уделено особо пристальное и подробное внимание. В опубликованный справочник входит практически все.

Кроме того, на сайте все того же «Мемориала» так же сообщается, что версия обсуждаемого справочника уже ранее была благополучно издана еще в мае 2016, только на диске. Так же на момент же размещения этого справочника во всемирной сети некоторые изменения уже были внесены приблизительно в 4500 биографий и справок. Одним из главных используемых источников для получения сведений при формировании справочника были реальные приказы службы , касающиеся личного состава. Были приведены конкретные даты, а так же все номера этих приказов о специальных званиях, об увольнениях, всех должностях, занимаемых в конкретный момент, множественном награждении различными государственными важными и очень почетными наградами. Информация так же дополнена и сведениями из некоторых других источников.
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