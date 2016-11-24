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Портников: болезненная реакция Кремля

Портников: болезненная реакция Кремля
На переговоры между Хорватией и Украиной в Кремле отреагировали очень болезненно, пишет Виталий Портников на «Крым. Реалии». Как информирует replyua.net, на этих переговорах было принято решение создать группу по реинтеграции украинских территорий, которые оккупировала Россия.

«МИД РФ болезненно отреагировало на эту новость, заявив, что Хорватия собирается создать «опасную иллюзию допустимости силовых сценариев на Донбассе». Что касается упоминания реинтеграции Крыма, то в Кремле эта новость вообще вызвала бешенство», пишет журналист. По его словам, непонятно, откуда столько реакции, ведь ранее Андрей Пленкович, хорватский премьер-министр, заявлял о том, что его страна выступает исключительно за мирную реинтеграцию.

«Само упоминание Хорватии, которая вдруг заговорила об оккупированных территориях, вызвало у российских властей настоящую фантомную боль. Ведь в России больше двадцати лет думали, что Хорватия давно наказана за то, что не захотела жить по указам Милошевича, а тут такое! Хорватская армия провела блестящие операции, в которые никто не верил, в том числе и Кремль. Вот поэтому сейчас он так болезненно отреагировал на переговоры», уверен Портников.
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