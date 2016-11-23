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Піонтковський: чекістська «розводка» Путіна мала б насторожити Трампа

Піонтковський: чекістська «розводка» Путіна мала б насторожити Трампа
Російський політолог Андрій Піонтковський назвав «перші ластівки» майбутнього розладу у стосунках Кремля і Білого Дому при президентстві Дональда Трампа, - про це replyua.net інформує з посиланням на інтерв’ю політолога виданню «Каспаров.ру».

Так, політолог наголошує, що для того, аби отримати підтримку «республіканського» Конгресу, Трамп має рахуватись з його позиціями, у тому числі – щодо зовнішньої політики. Більше того, додатковим фактором негативу у бік Кремля стане те, як Путін «розвів» новообраного господаря Білого Дому. Так, резюме, оприлюднене за результатами першої розмови Трампа і Путіна, на офіційних сайтах кожного з них доволі сильно відрізняються одне від одного. Наприклад, путінський варіант містить вказівку на те, що сторони домовились разом боротись проти ІД і назвали цю терористичну організацію найбільшим ворогом США. Тим не менш, інтерпретація Трампа такої інформації не містить.

Свого часу, під час перевиборчої кампанії, Трамп активно пропагував позицію, що боротьба з ІД вимагає спільних зусиль з Російською Федерацією і зараз йому незручно заперечувати її. Відтак, Кремль скористався цією тезою для того, щоб розгорнути широкий наступ на позиції повстанців у Сирії. Тепер Трамп опинився у незручному становищі – здається, що Кремль і Асад знищують мирне населення за його «благословенням». Не думаю, що це зійде Путіну з рук, - наголошує Піонтковський.
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