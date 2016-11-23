Портников объяснил, почему Кремль панически боится Хорватии

Виталий Портников в статье на «Крым.Реалии» пишет, что сложно было предугадать такую болезненную реакцию Кремля на хорватско-украинские переговоры. «Россия крайне обеспокоена созданием рабочей группы, которая поможет Украине реинтегрировать оккупированные территории» - значится в заявлении МИД РФ, хотя на самом деле кремлевские власти в ярости, - передает replyua.net.
Портников пишет, что Сергей Лавров пришел в бешенство от совместного заявления властей Хорватии и Украины о том, что они собираются заняться реинтеграцией оккупированных территорий в состав Украины, несмотря на то, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович не раз подчеркивал, что речь идет о мирных процессах. Журналист отмечает, что в Кремле крайне напуганы, раз обвинили Украину в подготовке «силового сценария на Донбассе». «А когда речь зашла о Крыме, лавровские подручные вообще пришли в бешенство», - сообщает блогер.
Портников подчеркивает, что Хорватия навсегда будет ассоциироваться у Кремля с провалом – в России еще не смогли пережить удар, который был нанесен Хорватей, не захотевшей покоряться Слободану Милошевичу. Журналист пишет: «Блестящие военные операции, дипломатия и немного усилий привели к реинтеграции оккупированных территорий в состав Хорватии, хотя в Кремле в это никто не верил – для Москвы это был настоящий шок, ведь российские власти думали, что вопрос реинтеграции, как и в ситуации с Украиной, был закрыт».
Портников подчеркивает, что еще большим ударом для Кремля было свержение самого Милошевича и уголовный процесс над ним в Гааге. «Путин понимает, что после реинтеграции Донбасса и Крыма он сам оказажется в тюремной камере Гаагского трибунала», - пишет журналист. Портников резюмирует: «Хорватия – это как осиновый кол в сердце шовинизма и агрессии, поэтому Кремлевские власти так боятся украинско-хорватского сотрудничества - оно неминуемо ведет к повторению Путины и Лавровым судьбы Милошевича».
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