валюта
СпецтемаБоровой: вы можете меня проклинать, но это правда

Портников объяснил, почему Кремль панически боится Хорватии

Портников объяснил, почему Кремль панически боится Хорватии
Виталий Портников в статье на «Крым.Реалии» пишет, что сложно было предугадать такую болезненную реакцию Кремля на хорватско-украинские переговоры. «Россия крайне обеспокоена созданием рабочей группы, которая поможет Украине реинтегрировать оккупированные территории» - значится в заявлении МИД РФ, хотя на самом деле кремлевские власти в ярости, - передает replyua.net.

Портников пишет, что Сергей Лавров пришел в бешенство от совместного заявления властей Хорватии и Украины о том, что они собираются заняться реинтеграцией оккупированных территорий в состав Украины, несмотря на то, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович не раз подчеркивал, что речь идет о мирных процессах. Журналист отмечает, что в Кремле крайне напуганы, раз обвинили Украину в подготовке «силового сценария на Донбассе». «А когда речь зашла о Крыме, лавровские подручные вообще пришли в бешенство», - сообщает блогер.

Портников подчеркивает, что Хорватия навсегда будет ассоциироваться у Кремля с провалом – в России еще не смогли пережить удар, который был нанесен Хорватей, не захотевшей покоряться Слободану Милошевичу. Журналист пишет: «Блестящие военные операции, дипломатия и немного усилий привели к реинтеграции оккупированных территорий в состав Хорватии, хотя в Кремле в это никто не верил – для Москвы это был настоящий шок, ведь российские власти думали, что вопрос реинтеграции, как и в ситуации с Украиной, был закрыт».

Портников подчеркивает, что еще большим ударом для Кремля было свержение самого Милошевича и уголовный процесс над ним в Гааге. «Путин понимает, что после реинтеграции Донбасса и Крыма он сам оказажется в тюремной камере Гаагского трибунала», - пишет журналист. Портников резюмирует: «Хорватия – это как осиновый кол в сердце шовинизма и агрессии, поэтому Кремлевские власти так боятся украинско-хорватского сотрудничества - оно неминуемо ведет к повторению Путины и Лавровым судьбы Милошевича».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Испании назвали истинные причины выхода России из Международного уголовного суда
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
23 ноя 2016
17540

В Испании назвали истинные причины выхода России из Международного уголовного суда

Информационное агентство «El Confidencial» пишет о том, что в действительности послужило мотивом для выхода России из-под юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге, - передает replyua.net.

23 ноя 2016
11201

Посол Украины в ООН назвал единственную возможность решить проблему водоснабжения а Крыму

Политический шаг в решении проблемы с поставкой в аннексированный Крым водоснабжения заключается в деоккупации полуострова и города Севастополя. Как передает replyua.net, такое заявление озвучил


Последние новости

Портников: дискуссия о формуле "Роттердам+" вывела на чистую воду всех популистов и дилетантов

Політолог розповів чи варто чекати загострення на Донбасі

Сотник: россияне считают, что кризис закончится переворотом (ВИДЕО)

Піонтковський: чекістська «розводка» Путіна мала б насторожити Трампа

Піонтковський про адміністрацію Трампа: всі яскраві русофоби

Портников объяснил, почему Кремль панически боится Хорватии

У РФ злякались резолюції ЄС щодо протидії пропаганді і назвали її злочином

Портников о том, кому нужна отставка Евгения Нищука

«Влада» окупованого Севастополя зізналась у безпрецедентному рівні корупції

Експерт назвав 10 причин краху демократії в США за президентства Трампа

Манн рассказал, как надо бороться с коррупцией

Портников: то, что Путин считает своим изобретением, давно придумали в Аль-Каиде

Нова війна президентських рейтингів в Україні: між Порошенко і Тимошенко

Возле Киева взорвалась котельная, есть жертвы и раненые

Коли відбудеться суд у справі Сущенка невідомо - Фейгін

Льовочкін заперечує звинувачення Авакова

У РФ затримали та передали бойовикам громадянина України - Геращенко

В Европарламенте сравнили Россию с ИГИЛ и «Аль-Каидой»

Адвокат заявив, що українська сторона хоче зірвати допит Януковича

Задорнов отменяет выступления из-за резкого ухудшения самочувствия

 Новости за день