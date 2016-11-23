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Портников: то, что Путин считает своим изобретением, давно придумали в Аль-Каиде

Портников: то, что Путин считает своим изобретением, давно придумали в Аль-Каиде
Виталий Портников в статье «Сербский волки». Путин. Крым» прокомментировал деятельность сербских радикалов, которые принимали участие в оккупации Крыма, Донбасса, а позднее – попытке государственного переворота в Черногории. Блогер отмечает: все эти люди – профессиональные террористы, которые ничем не отличаются от боевиков ИГИЛ, - передает replyua.net.

Как сообщалось ранее, в Интернете недавно была обнародована запись беседы сербского экстремиста Александра Синделича с политологом Венчиславом Буичем, в которой Синделич признается в связях с Министерством обороны РФ и участии в спецоперациях Кремля по захвату Крыма, Донбасса, а также попытке государственного переворота в Черногории и подготовке покушения на премьер-министра.

Портников отмечает, что эта беседа является прямым доказательством того, что действия российских государственных структур можно квалифицировать не иначе, как участие в международной террористической деятельности. Журналист подчеркивает, что РФ может сколько угодно рассказывать о «русском мире» и защите прав русского народа, но конечной целью этих действий Кремля является создание «серых зон», где царит бандитизм, контрабанда и бесправие. Портников сообщает, что России удалось создать уже несколько таких «серых зон» на территории постсоветского пространства. Он пишет: «Никакого новаторства в этом нет – так живут множество регионов в Азии, Африке, Латинской Америки. Новаторство Путина только в том, что он все эти дикости переносит в уже давно цивилизованные страны». Портников резюмирует: между «Исламским государством» и Кремлем нет никакой разницы – только вместо бен Ладена - Путин».
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