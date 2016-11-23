Коли відбудеться суд у справі Сущенка невідомо - Фейгін

На сьогоднішній день залишається невідома дата проведення судового засідання, на якому буде розглядатися питання продовження арешту незаконно затриманому в Російській Федерації паризького журналіста «Укрінформу», громадянина України Романа Сущенка. Про це сьогодні, 23-го листопада, повідомив адвокат російського політв’язня Марк Фейгін, пише «Укрінформ», передає replyua.net.
«У мене була телефонна розмова з слідчим Крековим. І як виявилося, день проведення судового засідання, на якому буде розглядатися питання арешту Романа Сущенка досі невідомий. Дата проведення суду має визначатися за сім діб до закінчення терміну тримання під вартою. Мене як адвоката мають поставити до відома мінімум за три дні. Зараз я їду до суду Лефортово, щоб розібратися більше у цьому питанні», - заявив адвокат. Також він зазначив, що йому важко пояснити і дати якусь чітку версію, навіщо потрібно Росії затягувати час.
Як повідомлялося раніше, Роман Сущенко – український журналіст «Укрінформу», який кілька років працює в Парижі. Наприкінці вересня поточного року від прибув до Москви у власних справах. Там його затримали представники ФСБ та звинуватили у причетності до української розвідки.
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