Путин анонсировал затяжные санкции против Запада

Выступая на «Форуме действий» общероссийского народного фронта, Владимир Путин заявил о том, что Россия намерена и дальше сохранять санкции, которые стали ответной мерой на ограничения, введенные Западом против России, сообщает replyua.net со ссылкой на российские СМИ.
В частности, президент РФ подчеркнул, что встает на сторону российских производителей, которые заинтересованы в импортозамещении, и, по мнению Путина, введенные ограничения будут способствовать продвижению российских товаров на внутреннем рынке. «Я скажу одну вещь, которая многим может показаться криминальной, но только на первый взгляд. Отечественный потребитель заинтересован в получении товаров очень высокого качества, но по низкой цене, поэтому России придется создавать конкурентные условия», подчеркнул российский президент.
По его словам, сейчас в России производителей намного меньше, чем потребителей, однако нужно развивать все отрасли, и большинство предпринимателей заинтересованы в продуктовом эмбарго. Путин отметил: «Скажу вам на ушко. Продуктовое эмбарго Россия будет тянуть очень долго. Настолько долго, насколько это возможно».
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