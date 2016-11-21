У Ходорковского ничего не выйдет - журналисты и блогеры

Журналисты и блогеры прокомментировали позицию Михаила Ходорковского по поводу того, чьим является Крым. По их мнению, такая «оппозиция» в России обречена на провал, - передает replyua.net.
Как сообщалось ранее, журналист Айдер Муждабаев взял интервью у Михаила Ходорковского о том, какой, по его мнению, будет судьба Крыма, и планирует ли его политическое движение, оппозиционное Кремлю, урегулировать вопрос о возвращении оккупированного полуострова Украине. Антон Литвин сообщает: «Без четкого осуждения агрессии против Украины, без признания и протеста против национальных преследований крымских татар, унижаемых и уничтожаемых режимом Путина, − без всего этого реальная оппозиция Путину невозможна». По его мнению, не стоит воспринимать Ходорковского, как оппозиционера.
Игорь Эйдман заявляет: «Ходорковский только показал, что абсолютно не понимает роль оппозиции в политическом процессе. Видимо, он считает, что ее цель – подстроиться под мнение Кремля или российского общества. Если бы она была реальной, то работала бы в направлении изменения общественного мнения в России». Блогер подчеркивает, что попытка «задвинуть крымскую проблему» на задний план только ослабят позиции Ходорковского.
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