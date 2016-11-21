валюта
СпецтемаПортников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности

У Ходорковского ничего не выйдет - журналисты и блогеры

У Ходорковского ничего не выйдет - журналисты и блогеры
Журналисты и блогеры прокомментировали позицию Михаила Ходорковского по поводу того, чьим является Крым. По их мнению, такая «оппозиция» в России обречена на провал, - передает replyua.net.

Как сообщалось ранее, журналист Айдер Муждабаев взял интервью у Михаила Ходорковского о том, какой, по его мнению, будет судьба Крыма, и планирует ли его политическое движение, оппозиционное Кремлю, урегулировать вопрос о возвращении оккупированного полуострова Украине. Антон Литвин сообщает: «Без четкого осуждения агрессии против Украины, без признания и протеста против национальных преследований крымских татар, унижаемых и уничтожаемых режимом Путина, − без всего этого реальная оппозиция Путину невозможна». По его мнению, не стоит воспринимать Ходорковского, как оппозиционера.

Игорь Эйдман заявляет: «Ходорковский только показал, что абсолютно не понимает роль оппозиции в политическом процессе. Видимо, он считает, что ее цель – подстроиться под мнение Кремля или российского общества. Если бы она была реальной, то работала бы в направлении изменения общественного мнения в России». Блогер подчеркивает, что попытка «задвинуть крымскую проблему» на задний план только ослабят позиции Ходорковского.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Трагическая потеря Украины: под Песками погиб командир украинской разведки
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
20 ноя 2016
51459

Трагическая потеря Украины: под Песками погиб командир украинской разведки

Сегодняшнее утро ознаменовалось печальным известием для Украины. Как передает replyua.net, недалеко от населенного пункта Пески военные силы Украины вступили в бой, в результате которого погиб


Последние новости

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества: итоги

У Ходорковского ничего не выйдет - журналисты и блогеры

В Аргентине произошло мощное землетрясение

Жители Севастополя подали в суд на ФСБ - СМИ

Американский астронавт Пегги Уитсон установила сразу несколько удивительных рекордов

Правозащитница: Россия формирует культ войны у крымских детей

У Франції нарешті зрозуміли наміри Москви

Стали известны шокирующие результаты первого тура президентских выборов во Франции

Клімкін розповів про альтернативи Мінська-2

У НАТО пообіцяли зосередити увагу на Росії

В предвыборной гонке во Франции лидирует пророссийский кандидат

Французький «друг» Путіна «пролетів» на праймеріз

У WADA не купились на запропоновані Росією гроші

Чергові звірства росіян у Сирії закінчились смертями 20 осіб

Ердоган заявив, що розчарувався в ЄС і вже знайшов альтернативу

Путин и Обама на саммите АТЭС говорили об Украине и Сирии

Черговий антипутінець в адміністрації Трампа: «Скажений пес» справив сильне враження на майбутнього президента

Путін спричинив тектонічні зрушення у світі і зараз на нього чекає «віддача» - блогер

Действия РФ по превращению Крыма в военную базу оказались в центре внимания НАТО

С футбольной коррупцией в Украине будет бороться футбольная прокуратура

 Новости за день