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Черговий антипутінець в адміністрації Трампа: «Скажений пес» справив сильне враження на майбутнього президента

Черговий антипутінець в адміністрації Трампа: «Скажений пес» справив сильне враження на майбутнього президента
Ймовірно, до адміністрації новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа ввійде ще один політик, який займає чітко антиросійську позицію, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Інформаційний спротив».

Так, сьогодні, двадцятого листопада 2016 року, Трамп продовжив формування своєї майбутньої адміністрації та провів нову зустріч з політиком, який претендує на посаду очільника Пентагону – американського оборонного відомства. Генерал морської піхоти США у відставці Джеймс Матттіс справив надзвичайно сильне враження на Трампа. Так, джерела, близькі до новообраного президента стверджують, що він назвав Маттіса «саме таким, як треба».

Нагадаємо, Маттіс має серед підлеглих прізвисько «Скажений пес». Він ніколи не був одружений і не має дітей, а все своє життя присвятив службі у збройних силах у захисту інтересів своїх підлеглих. Навіть перебуваючи у званні генерала, Маттіс продовжував особисто брати участь в операціях морської піхоти. Українцям він запам’ятався послідовною критикою політики Обами щодо конфлікту у Криму та на Донбасі. Так, за його словами, США мають усвідомити, що в Україні йде війна, і надати допомогу, адекватну ситуації.
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