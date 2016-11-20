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Експерт розповів як Трамп сприяє зміцненню проукраїнських позицій у світі

Експерт розповів як Трамп сприяє зміцненню проукраїнських позицій у світі
Президент Інституту східного партнерства та політичний оглядач Авраам Шмулевич розповів який саме вплив на міжнародні відносини спричинило обрання главою американської держави висуванця республіканців Дональда Трампа, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Інформаційний опір».

Так, навіть непідготовлений спостерігач не міг не помітити, що відразу після того, як стали відомими результати виборів в США, новини про підтримку України різноманітними державами та міжнародними організаціями полились рікою. Серед них варто назвати і визнання Криму окупованою територією Генеральною асамблеєю ООН, і вказівка на те, що дії Росії на Донбасі є агресією від Міжнародного кримінального суду, і досягнення домовленості між лідерами ЄС та діючим президентом США Бараком Обамою про збереження антиросійських санкцій, і підготовку Конгресом США нового комплексного нормативного акту, який би закріпив дію обмежувальних заходів щодо Кремля до виконання Мінських домовленостей та деокупації Криму.

Оглядач наголошує, що вся ця активність спричинена одним фактом – обранням Трампа, який має репутацію проросійського. Своїми діями провідні світові гравці, по-перше, показують Путіну, що вони не готові віддати Україну йому на поталу, і, по-друге, обмежують простір для маневру Трампу, який, навіть за бажання, не зможе тепер встановити дружні відносини з Москвою.
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