Боровой: немного интересной экономической статистики

На своей странице в Фейсбуке российский политик Константин Боровой предлагает ознакомиться с данными по экономической ситуации в России, информирует replyua.net.
По словам Борового, свежие данные свидетельствуют о том, что в октябре этого года реальные денежные доходы жителей России уменьшились почти на шесть процентов, и по сравнению с сентябрем текущего года темпы падения увеличились ровно в четыре раза. Кроме того, отмечает политик, без остатка был съеден инфляцией и средний доход на душу населения, и сейчас он составляет чуть меньше 31 тысячи рублей. «Средняя зарплата подросла, причем на целых восемь процентов, но это в номинальном выражении, а в реальном – лишь на два процента. Также октябрь стал 24-м по счету месяцем к ряду, когда фиксируется падение уровня жизни россиян», отмечает Боровой.
По его словам, за два года кошельки российских граждан похудели сразу на 16 процентов. Такие данные, подчеркивает российский политик, приводят специалисты из Высшей школы экономики. Кроме того, по прогнозам экспертов, в следующем году уровень жизни продолжит падать.
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