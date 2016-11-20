При Трампе улучшение отношений США и России вряд ли возможно – Портников

Сейчас можно услышать очень много мнений о том, что главной чертой президентства Трампа будет его полная непредсказуемость. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге для сайта «Обозреватель» пишет известный публицист Виталий Портников. По его мнению, вряд ли можно сейчас с уверенностью предугадать, что станет основой внешней политики Вашингтона. Однако, продолжает эксперт, если вспомнить историю, можно сказать, что Барак Обама в свое время заявлял, что не будет продолжать политику своего предшественника Джорджа Буша. В итоге, мало кто заметил очевидные изменения, поэтому не исключено, что скоро в адрес Дональда Трампа будут звучать такие же обвинения, которые адресовались Обаме.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter