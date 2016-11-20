Кудрин: теперь у РФ те же проблемы, что и при СССР

Алексей Кудрин, бывший министр финансов России и глава комитета гражданских инициатив, рассказал, что Россия сейчас сталкивается с теми же рисками, что и Советский Союз, информирует replyua.net со ссылкой на ВВС.
По словам бывшего министра, в настоящее время Россия находится в ситуации, которая очень похожа на то, что происходило в Советском Союзе в конце восьмидесятых и начале девяностых годов. Кудрин подчеркнул, что «связующими» являются сразу несколько факторов. Речь идет о регионализации и децентрализации страны, неспособности быть технологически передовой державой, а также о неэффективности экономики. «Многие считают, что Советский Союз развалился из-за КГБ и слабой армии, но это совершенно не так. В первую очередь, причиной распада большой страны стала устаревшая и неэффективная модель экономики, и именно она может стать причиной развала России», отмечает экс-министр.
Также Кудрин уверен, что все происходящее на международной политической арене – это только игры политиков, и реальной военной угрозы для России сейчас не существует.
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