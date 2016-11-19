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Портников объяснил, почему в России быстро перестанут радоваться избранию Трампа

Портников объяснил, почему в России быстро перестанут радоваться избранию Трампа
Виталий Портников пишет, что радость израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху по поводу избрания Дональда Трампа новым президентом США понять можно, однако непонятно почему результатам американских выборов так радуются в России. «Радость по поводу победы Трампа в России скоро закончится», - сообщает журналист.

Как передает replyua.net, Портников отмечает, что многие забыли, какими были российско-американские отношения восемь лет назад. «Буша-младшего называли «ястребом», его ненавидели в России за поддержку революций в Грузии и Украине, и, конечно же, за войну в Ираке», - сообщает блогер. Портников напоминает, что победа на выборах президента США Барака Обамы в России была воспринята как колоссальный успех. «Обама действительно был нацелен на «перезагрузку» отношений с Россией, урегулирование конфликтов между странами. Именно так во время выборов 2016 года воспринимался Трамп. Обама действительно пытался наладить отношения с Россией, но потом очень быстро стал «плохим», - сообщает журналист.

Портников подчеркивает, что радость от избрания Трампа очень странная. «Она базируется на огромном заблуждении, будто в США к власти может прийти такой президент, который будет делать не то, что выгодно для его страны, а то, что выгодно для России». Журналист пишет, что Обаму сейчас обвиняют в том, в чем ранее обвиняли Буша-младшего, а это значит, что Трамп – следующий. Портников резюмирует, что Россия будет дружить с США, только «если американское влияние начнет скукоживаться, как шагреневая кожа и Путин получит возможность делать все, что ему заблагорассудится, не опасаясь наказания. Но этого не произойдет – зато цены на нефть могут снизиться до 30 долларов. О чем в таком случае Путин будет договариваться с Трампом?».
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