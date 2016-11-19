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Портников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности

Портников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности
Как сообщает replyua.net, Виталий Портников в статье «Украинская тема и гнилой товар Путина» пишет о том, почему последние переговоры между США и ЕС воплотили самый страшный кошмар Владимира Путина в реальность.

Портников сообщает, что украинская тема стала главным вопросом на переговорах лидеров пяти ведущих стран Европы и Барака Обамы. «Главное то, что необходимый Украине результат мы получили – США и ЕС пришли к соглашению о продлении действия санкций против России до тех пор, пока она не выполнит Минские договоренности», - пишет блогер. Журналист подчеркивает, что решение о продлении санкций очень важно еще и потому, что Россия именно сейчас крайне нуждается в отмене этих ограничений. «Дело в том, что многим государственным российским компаниям в данный момент очень необходимы кредиты для погашения долгов. Если бы санкции отменили сейчас, они бы еще успели их взять, но этого не произошло, а значит, в следующем году их всех ждет дефолт. В российской экономике давно царит нестабильность, резервы на исходе, а платить скоро будет нечем – это и есть самый страшный кошмар российского президента», - сообщает журналист.

Портников отмечает, что Путину нужно будет как-то решать эту огромную проблему. «Единственный шанс для Путина предотвратить дефолт – договориться с Дональдом Трампом, убедив его, что РФ – лучший союзник США в борьбе с «Исламским государством», - отмечает блогер. Портников резюмирует, что планы Путина обречены на провал – продать такой «гнилой товар» у России не получится. «Весь мир уже увидел, что в Сирии РФ воюет не с ИГИЛ, а с сирийским народом», - пишет он.
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