Рабинович: вся абсурдность существования

На своей странице в Фейсбуке Слава Рабинович пишет о том, что ему хочется сказать несколько слов о Министерстве экономического развития России, передает replyua.net. По словам финансиста, проанализировав деятельность этого ведомства с весны 2014 года, он понял абсурдность существования Министерства экономического развития.
«Чтобы отобрать «Башнефть» у Евтушенкова, Минэкономразвития не нужно, здесь помогли чекисты. Чтобы передать «Башнефть» Путину и Сечину, ведомство тоже не нужно, и здесь помогают чекисты. Также они потребовались и для ареста главы ведомства. Для введения санкций, чтобы потом давить помидоры и гусей, услуги Минэкономразвития также не понадобились – для этого есть глава правительства. А чтобы отобрать бизнес у Чичваркина и Ходорковского, Минэкономразвития вообще в этом участвовать не надо – православные чекисты замочат в сортире, кого надо», пишет Рабинович.
Также, по его словам, Минэкономразвития оказалось ненужным, чтобы загнать за черту бедности двадцать процентов населения, и, чтобы провести операции по организации непрекращающегося экономического кризиса. По мнению финансиста, в ближайшие тридцать лет спецоперация по организации стагнации российской экономики обойдется без участия Минэкономразвития, поскольку и здесь неплохо справятся чекисты.
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