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Политик: Путину нужно красиво слить Донбасс

Политик: Путину нужно красиво слить Донбасс
Путин хочет уйти с Донбасса, однако пока не может этого сделать – у российского президента нет плана, как красиво слить Донбасс, а потерять лицо он не может.

Как сообщает replyua.net, об этом в интервью Online.ua заявил Леонид Волков, член совета «Партии прогресса», которой руководит Алексей Навальный. По словам политика, Крым Путину приносит рейтинг, и президенту он нужен, несмотря на всю убыточность, однако Донбасс – это полная противоположность Крыма, и президенту РФ невыгодно поддерживать там конфликт. «Это стоит огромных денег, а в бюджете их нет, поэтому Путину проще Донбасс слить, но пока он не знает, как это красиво сделать. Большинство людей ничего не знают. Я ни секунды не сомневаюсь в том, что Моторолу убили свои. На Донбассе много носителей секретной информации, и эти люди Путину мешают», отметил Волков.

Также, по мнению политика, Путин ищет способы, чтобы устранить тех, кто много знает. Волков уверен, что в Кремле этими вопросами занимается Сурков, и он делает все, чтобы конфликт на Донбассе не выглядел, как поражение.
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