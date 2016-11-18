Политолог: Связавшись с пракерами, Путин опустился до уровня дворового хулигана

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Украинский политолог Олеся Яхно считает, что, если разыгранный телефонный разговор пранкеров с президентом Украины Петром Порошенко действительно исходил от руководства Российской Федерации, то можно только посочувствовать Путину и компании, которые выдают политику, а тем более геополитику за пранкерство. Телефонное хулиганство такого масштаба – это показатель в первую очередь того, к чему свелась сама политика Российской Федерации.По словам политолога, скорее всего в России хотели показать, что в Украине спокойно можно взять и разыграть даже президента, навешать лапши и все такое. На самом же деле, то, что руководство РФ прибегает к подобным методам и заказывает пранкерам подобные звонки свидетельствует о том, что это не просто уровень кустарности или хулиганства, это целенаправленная политика Российской Федерации.«Привлекаются телефонные хулиганы на уровне государства – потому что надо иметь доступ к телефонам, обеспечить эту связь и потом это кажется на полном серьезе, как серьезная победа России для того, чтобы выставить Украину в каком неприглядном свете», – отметила Олеся Яхно.