Трамп начинает переговоры с Россией

В Министерстве иностранных дел России сегодня проинформировали о том, что представители команды Дональда Трампа приступили к переговорам с Москвой по Сирии, передает replyua.net. Михаил Богданов, заместитель главы МИД России, рассказал сегодня журналистам, что Москва уже начала контакты с командой избранного на должность президента США Дональда Трампа.
По словам Богданова, Россия надеется на то, что новая администрация Соединенных Штатов примет позицию РФ и поймет, что без участия России завершить войну в Сирии невозможно. Также заместитель главы внешнеполитического ведомства отметил, что наступил переломный момент для России: «Новая команда избранного Дональда Трампа приходит ко власти в США. Сейчас Россия уже приступила к контактам с представителями команды нового президента, и, вероятно, что те люди, с которыми ведется диалог по Сирии, будут помогать Трампу в будущем».
Дипломат также заявил, что Россия надеется на то, что приходящая, а также нынешняя администрации будут склоняться к тому, что ситуацию в Сирии нельзя решить без участия РФ в этом процессе.
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