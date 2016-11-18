Кох: у Кремлі дарма сподіваються на дорогу нафту

Російський опозиційний блогер Альфред Кох проаналізував основні фактори, які впливають на ціну на нафту, і дійшов невтішних для Кремля висновків, - про це replyua.net інформує з посиланням на допис експерта на власній сторінці в Фейсбук.
Так, Кох наголошує, що аргументами на користь того, що ціна на «чорне золото» буде й далі знижуватись, є, по-перше, практично прийняте Федеральною резервною системою Сполучених Штатів Америки рішення про підвищення облікової ставки. Крім того, новообраний президент Дональд Трамп пообіцяв скасувати всі обмеження на видобуток сланцевої нафти на території Сполучених Штатів та на її експорт закордон. І на довершення – нові американські тарифи на сталь, вироблену в Китаї. Цей захід має призупинити зростання ВВП Піднебесної і, відповідно, знизити попит на нафту.
На користь того, що ціна на нафту зросте чи, хоча б, залишиться на поточному рівні, свідчить лише потенційна угода про скорочення видобутку між державами-членами ОПЕК. «Потенційна угода» означає, що найбільші експортери нафти уже два роки обіцяють досягти домовленостей, які б заморозили обсяги видобутку «чорного золота», проте їх щоразу хтось порушує. Що ж, здається, на високу ціну вже не варто розраховувати, - прогнозує блогер.
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