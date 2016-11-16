Медведєв озвучив чергову нісенітницю

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Прем’єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв, який вже встиг неодноразово «прославитись» такими «перлами» як «грошей немає, але ви тримайтесь», «йдіть працювати в бізнес» тощо, озвучив чергову нісенітницю на міжнародному рівні, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».Так, сьогодні, шістнадцятого листопада 2016 року, під час підписання домовленостей, досягнутих на засіданні Євразійської міжурядової ради, очільник російського уряду розпочав розмову зі своїм білоруським колегою Андрієм Кобяковим. Між іншим, мова зайшла і про каву. Відтак, Медведєв пожартував, що назва «американо» звучить не надто коректно, і більш правильно було б перейменувати напій в «русіано». Ймовірно, російський прем’єр озвучив химерну ініціативу низки кримських кафе, які відразу після початку російської окупації почали у меню використовувати назви «русіано» або «кримська кава».Не зовсім зрозуміло, чому така фраза була озвучена саме зараз – адже менше тижня тому у Росії влаштовували святкування з приводу обрання президентом Сполучених Штатів Дональда Трампа і плекали надії на зміцнення двосторонніх зносин. Коли Вашингтон встиг знову набути статусу ворожої і «неполіткоректної» столиці – незрозуміло.