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Портніков: Путін щойно зізнався у військових злочинах

Портніков: Путін щойно зізнався у військових злочинах
Публіцист Віталій Портніков дав свої коментарі з приводу відмови Російської Федерації ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, - про це replyua.net інформує з посиланням на Newsru.ua.

Так, Портніков нагадує, що саме російський президент Володимир Путін був людиною, яка свого часу підписала Римський статут. Щоправда, на той момент він був президентом всього кілька місяців, а тому ще не встиг «зачистити» адміністрацію від персоналу, прийнятого на роботу Єльциним. І зовнішньополітичне відомство на той момент очолював не «сучасний Ріббентроп» Сергій Лавров, а доволі обережний Ігор Іванов. Саме він і запропонував російському президенту приєднатись до міжнародного документу.

На той момент ніхто не бачив жодних ризиків – важко було б уявити, що розтерзана Чеченською війною держава захоче колись вступати у бойові дії чи тим більше проявляти агресію. Все змінилось вже через вісім років, у 2008 – вторгнувшись у Грузію, російські військові вчинили цілу низку кривавих злочинів, аж до етнічних чисток. Зараз їх діяння розглядаються у Гаазі. Наступним кроком стали Крим і Донбас, на території яких, за твердженнями Кремля, «немає» російських військ. Але, якщо немає, то і боятись було б нічого. І що швидше Путін намагається відхреститись від Міжнародного кримінального суду, то я голосніше він зізнається всім у вчиненні військових злочинів, - підсумовує Портніков.
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