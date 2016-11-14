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Російський опозиційний телеканал розповів як обрання Трампа вплинуло на внутрішню політику в РФ

Російський опозиційний телеканал розповів як обрання Трампа вплинуло на внутрішню політику в РФ
Російський опозиційний телеканал «Дождь» від своїх співрозмовників в адміністрації Путіна дізнався як американські президентські вибори вплинули на внутрішньополітичні плани Кремля, - про це інформує replyua.net.

Так, джерела в Кремлі повідомили журналістам, що обрання президентом Сполучених Штатів Америки висуванця республіканців Дональда Трампа, на якого у Москві покладають великі надії, змінило плани російських можновладців щодо проведення дострокових президентських виборів. Нагадаємо, відповідно до змін, внесених до російської Конституції, строк президентських повноважень становить шість років, а отже чергові вибори мали бути проведені у 2018 році. Тим не менш, до останнього моменту у Кремлі доволі серйозно розглядали перспективу дострокового голосування у 2017 році. Значну роль у даному випадку відігравав зовнішній фактор – мовляв, Гіларі Клінтон, яка відповідно до всіх опитувань, мала стати господинею Білого Дому, могла б «розхитати» ситуацію перед виборами у РФ. Зараз, з огляду на те, що переможцем передвиборних перегонів став Дональд Трамп, від дострокових виборів відмовились.

Нагадаємо, Трампа було обрано на голосуванні восьмого листопада поточного року. Офіційна інавгурація має відбутись двадцятого січня 2017 року.
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