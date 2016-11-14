Блогер розповів про перші бойові втрати «Адмірала Кузнецова»

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Блогер Олександр Коваленко поділився з своїми читачами новою інформацією про єдину гордість російського військово-морського флоту, авіаносець «Адмірал Кузнецов». Як вже стало традицією, екіпаж судна знову осоромився, - про це replyua.net стало відомо зі сторінки експерта в Фейсбук.Так, американський таблоїд «Combat Aircraft» повідомляє, що грізна авіаносна група поблизу берегів Сирії зазнала перших втрат – пошкоджень зазнав багатоцільовий винищувач четвертого покоління МіГ-29 КУБ. При чому, інцидент відбувся не у нерівному бою з терористами, а при здійсненні посадки на палубу «Адмірала Кузнецова». Відповідно до інформації, оприлюдненої американським виданням, винищувач зазнав катастрофи пізно ввечері тринадцятого листопада 2016 року. Доля пілота (пілотів) наразі невідома, а сам літак не підлягає відновленню.Блогер нагадує, що вся бойова ударна група «Кузі» складається з п’яти Су-33, трьох МіГ-29КУБ, чотирьох Ка-27/29/31 і одного Ка-52. У разі, якщо інформація підтвердиться, це означатиме, що російський авіаносець вже втратив одну восьму своєї авіації! Сороміцький похід російського крейсера, здається, досяг свого апогею, - іронізує блогер.