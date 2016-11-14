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Портников назвал вопрос, от ответа на который зависит будущее всей России

Портников назвал вопрос, от ответа на который зависит будущее всей России
Виталий Портников отмечает, что прошедшая предвыборная кампания в США запомнится надолго – она оказалась уникальной в своем роде. Блогер пишет, что ее результаты поставили вопрос, ответ на который определит будущее России, - об этом передает replyua.net.

Портников подчеркивает, что президентские выборы в США 2016 года оказались уникальными в своем роде – ничего подобного в истории росийско-американских отношений не было. «Выбора в США в России всегда уделяли огромное внимание, каждый россиянин переживал их как свои, российские – и в этом нет ничего удивительного. Поражает то, что во время этой избирательной кампании в американских СМИ заговорили о России и Путине, а такого ранее никогда не было», - пишет блогер.

Портников заявляет, что ключ к пониманию происходящего в том, что не стоит воспринимать эти попытки Кремля казаться наравне с США всерьез – никакой опасности в том, что Россия влияет на политику в США или Дональда Трампа, нет. Журналист сообщает: «Именно понимание того, что весовые категории слишком уж разнятся, каждый раз удерживало Барака Обаму от жесткой реакции на действия Владимира Путина – той самой реакции, которую одобрили бы жители стран, затронутых беспардонным и жестоким российским вмешательством, украинцы или сирийцы».

Портников сообщает, что Путину и пропагандистской машине удалось обмануть некоторых американцев и заставить их верить, что Россия действительно стала страной, которая может тягаться с США, влиять на выборы президента или взламывать почтовые серверы. «Но это не меняет факта – Россия была и остается по сравнению со штатами «лилипутом, путающимся под ногами и размахивающим шпагой. Вопрос, от которого зависит будущее РФ в том, хватит ли у Трампа терпения на выходки этого лилипута и ожидание самораспада России, или же он решится на активные действия, и ускорит приход конца российского государства», - пишет блогер.
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