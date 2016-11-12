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Казарин: Поклонская перешла все границы

Казарин: Поклонская перешла все границы
Когда в российском парламенте солируют бывшие чиновники Украины, блекнет любая антиутопия. Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Павел Казарин. По словам журналиста, дело даже не в том, что Наталья Поклонская оказалась абсолютно безграмотной, ведь каждый из нас хоть иногда ошибается, и намного примечательнее то, что за ошибкой не последовало признания этой ошибки.

«Нет ничего проще улыбнуться и признать, что был неправ. Однако на защиту Поклонской бросились все, а один даже заявил, что прокурорша стала жертвой украинского антироссийского образования. Все происходящее можно назвать историей создания презумпции невиновности, и теперь ты можешь говорить что угодно и сколько угодно», отмечает Казарин. Журналист подчеркивает, что речь идет об истории модели поведения.

«Где находится та грань, за которой ошибку назовут по имени? Что человек в мундире должен сделать, что его неприлично оправдывают? Отобрать чужое или посадить невиновного человека? Впрочем, эти стадии Поклонской уже давно были пройдены», подчеркивает журналист.
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