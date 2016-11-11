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Російська "кібердружина" на захисті державних інтересів в Інтернеті

Російська "кібердружина" на захисті державних інтересів в Інтернеті
У Російській Федерації формуються так звані «козачі кібердружини» для захисту російського Інтернету від небезпечної та шкідливої інформації. Про це сьогодні, 11-го листопада, повідомляє прес-центр «Ліги безпечного Інтернету», пише російське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.

У інформаційному листі зазначається, що Московський державний технологічний університет управління ім. Розумовського та «Ліга безпечного Інтернету» підписали ряд домовленостей про співпрацю. Також у повідомленні наголосили, що головна мета взаємної роботи – це боротьба з забороненою інформацією на просторах російського Інтернету. Також вони планують створити так звані «козачі кібердружини», просвітницьку діяльність для батьків та їх дітей стосовно інформаційної безпеки.

«Молоді козаки мають нести варту не лише на просторах нашої землі, а й в просторах нашого віртуального світу. «Кібердружина» буде якісною складовою для створення безпечного і легального інформаційного поля. Вони будуть відстоювати інтереси нашої держави у віртуальному просторі», - сказав керівник «Ліги безпечного Інтернету» Давидов Денис. Які саме критерії для розпізнавання шкідливості інформації буде використовувати «кібердружина» так і не уточнили.
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