Керівник Радбезу Росії попросив вибачення у Сербії - ЗМІ

Генсекретар Ради безпеки Російської Федерації Патрушев Микола в Белграді попросив вибачення за тих росіян, які організовували спробу перевороту в Чорногор’ї у день проведення голосування. Про це сьогодні, 11-го листопада, пише видання The Guardian, посилаючись на близьке до уряду Сербії джерело, передає replyua.net.
У повідомлення зазначається, що Патрушев прибув до Белграду з метою стримати назріваючий скандал. Він попросив вибачення за свої слова щодо «операції ізгоїв», на яку Кремль не застосував санкції. Згідно з даними The Guardian, після візиту представника російського Радбезу сербський уряд без зайвого шуму депортував росіян геть з країни.
Як відомо, раніше мас-медіа Сербії заявляли, що кілька російських громадян були депортовані з території країни через підозру у організації та прийманні участі в терористичній операції в день виборів в Чорногорії, які відбувалися 16-го жовтня поточного року. також в той самий час повідомлялося, що візит Миколи Патрушева був пов'язаний саме з цією подією. Проте в Кремлі цю інформацію спростовували. Після того, як Патрушев відправився додому, біля будинку прем’єра Сербії знайшли схов зі зброєю. Тоді у МВС Сербії заявляли, що невідомі найняли за 10 млн. євро місцевих злочинців для вбивства голови сербського уряду.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Нусс: новая хитрость от Саакашвили