валюта
СпецтемаВ Госдепартаменте США озвучили срок действия антироссийских санкций

Керівник Радбезу Росії попросив вибачення у Сербії - ЗМІ

Керівник Радбезу Росії попросив вибачення у Сербії - ЗМІ
Генсекретар Ради безпеки Російської Федерації Патрушев Микола в Белграді попросив вибачення за тих росіян, які організовували спробу перевороту в Чорногор’ї у день проведення голосування. Про це сьогодні, 11-го листопада, пише видання The Guardian, посилаючись на близьке до уряду Сербії джерело, передає replyua.net.

У повідомлення зазначається, що Патрушев прибув до Белграду з метою стримати назріваючий скандал. Він попросив вибачення за свої слова щодо «операції ізгоїв», на яку Кремль не застосував санкції. Згідно з даними The Guardian, після візиту представника російського Радбезу сербський уряд без зайвого шуму депортував росіян геть з країни.

Як відомо, раніше мас-медіа Сербії заявляли, що кілька російських громадян були депортовані з території країни через підозру у організації та прийманні участі в терористичній операції в день виборів в Чорногорії, які відбувалися 16-го жовтня поточного року. також в той самий час повідомлялося, що візит Миколи Патрушева був пов'язаний саме з цією подією. Проте в Кремлі цю інформацію спростовували. Після того, як Патрушев відправився додому, біля будинку прем’єра Сербії знайшли схов зі зброєю. Тоді у МВС Сербії заявляли, що невідомі найняли за 10 млн. євро місцевих злочинців для вбивства голови сербського уряду.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Нусс: новая хитрость от Саакашвили
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
10 ноя 2016
10197

Нусс: новая хитрость от Саакашвили

Саакашвили схитрил еще один раз: за все время предвыборной кампании в США бывший глава Одесской области ни разу не заявил о том, что Дональд Трамп – его соратник и друг. Как передает replyua.net, об


Свежие новости

Ученые готовы дать ответ на вопрос: "Есть ли жизнь на Марсе?"

Саша Сотник: почему план Кремля «Трампнаш» обречен на провал

Портников: не Трамп должен использовать Украину, а мы должны использовать Трампа

Шахов розповідає, що на його життя вчинили замах

У НАБУ кажуть, що наразі чиновники самі собі встановлюють розміри виплат

У Регламентному комітеті ВРУ питання щодо Новинського розглянуть у середу

ГПУ забрала у НАЗК матеріали стосовно купівлі квартири Лещенком

Цинізм російської ФСБ переростає в дебілізм - Турчинов

Російська "кібердружина" на захисті державних інтересів в Інтернеті

Керівник Радбезу Росії попросив вибачення у Сербії - ЗМІ

Нардеп: в Украине много своих Трампов

СМИ: Украина получит безвиз не раньше весны

Сноуден надеется на помощь Дональда Трампа

Вице-президент ЕИБ пояснил, почему Евросоюзу нужна Украина

Хто буде в новій партії Саакашвілі?

Готовьтесь – в Украину депортируют Джигурду

Коломойський сяде! Саакашвілі пообіцяв

Ванесса Паради и Джонни Депп снова вместе

На Маріупольському напрямку гатили з "Градів" - СММ ОБСЄ

Синоптик рассказала, какой будет в Украине эта зима

 Новости за день