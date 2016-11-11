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Готовьтесь – в Украину депортируют Джигурду

Готовьтесь – в Украину депортируют Джигурду
55-летний Никита Джигурда, являющийся гражданином Украины, в ближайшее время может быть депортирован на родину. Как передает replyua.net со ссылкой на российские источники, с этой инициативой в полицию обратился Сергей Жорин, адвокат супруги Джигурды Марины Анисиной.

Жорин направил заявление в УМВД Красногорского района с просьбой проверить российские документы Джигурды – может ли он находиться в России, и есть ли у него на это законные основания. Ранее Джигурда заявил, что желает быть гражданином США и носить другое имя – Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден. По словам адвоката, Джигурда даже не соизволил встать на учет в МВД по месту пребывания, за что ему грозят штраф и депортация в Украину, и при этом, как заявляет Жорин, этот человек критикует и ругает российские власти, живя в РФ и являясь гражданином другой страны.

«Джигурда нарушает правила миграционного учета, нарушает законодательство РФ, поэтому его нахождение на территории России больше не является целесообразным», отметил адвокат Анисиной.
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