У Кремлі вже почали підлабузнюватись до Трампа

Висуванець від республіканців Дональд Трамп ще не пройшов процедуру інавгурації, але у Кремлі вже почали до нього підлабузнюватись, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації інтернет-порталу «Цензор.нет».
Так, здається, що в Москві забули, що нещодавно погрожували перетворити Сполучені Штати у «ядерний попіл» і почали активно шукати шляхів до зближення. Першим кроком у цьому стали лестощі, які вже прозвучали на адресу новообраного президента США Дональда Трампа. Відтак, сьогодні, десятого листопада 2016 року, відповідні пасажі озвучив речник російського президента Дмитро Песков. Так, за словами останнього, навіть просте порівняння недавньої промови Путіна та ідей, які озвучив Дональд Трамп після того, як стали відомими результати виборів, вказує на «феноменальну схожість» їх позицій.
Так, російській президент на форумі «Валдай» розповідав, що у зовнішній політиці варто виходити лише з інтересів Росії. У свою чергу, Трамп також заявив, що у своїй діяльності керуватиметься інтересами Сполучених Штатів. На думку Пескова, це є чудовим ґрунтом для того, аби «розгребти авгієві стайні» у двосторонніх зносинах цих держав. Зауважимо лише, що речнику російського президента, імовірно, не спало на думку, що інтереси у США та Росії можуть бути різними.
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