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Американський дипломат: Україна програла. Путін отримав перемогу

Американський дипломат: Україна програла. Путін отримав перемогу
Колишній посол Сполучених Штатів Америки в Російській Федерації Майкл Макфол не виключає можливості того, що перемога на президентських виборах у США Дональда Трампа – це результат роботи російських спецслужб під керівництвом Володимира Путіна. Про це він написав у своєму Твіттер-акаунті, пишуть у російському виданні «РІА Новини», передає replyua.net.

Цікаво зазначити, що через деякий час Макфол «відмовився» від своїх слів, що свідчить видалення даного поста. «Володимир Путін не залишився осторонь наших президентських виборів. Це його перемога. Він молодець», - зазначав колишній представник США в Росії. Наразі у Твіттері Макфола розміщено декілька записів, в яких він висвітлює погані сторони республіканця Дональда Трампа.

Також дипломат наголосив, що найбільшим негативом з цього всього є те, що тепер для України настануть більш складні часи. «Результати виборів у США – це поразка України. Тепер їм залишається сподіватися лише на підтримку Європейського союзу та на власні реформи», - вважає він. В той самий час у російському зовнішньополітичному відомстві вже відреагували на ці слова Макфола критикою. Як повідомлялося, Володимир Путін привітав Трампа з перемогою.
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