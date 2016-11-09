В России боятся, что слова Трампа были блефом

После инаугурации новоиспеченный президент Соединенных Штатов может изменить не только свою риторику, но и действия. Как передает replyua.net, такое заявление сегодня прозвучало от Леонида Слуцкого в интервью российским журналистам.
По словам главы комитета Госдумы РФ по международным делам, он хочет напомнить всем о яркой риторике Дональда Трампа. «Республиканец повторял, что нужно наладить отношения с РФ, однако новейшая история знает много примеров, когда предвыборная риторика кандидата была одной, а после победы на выборах становилась противоположной. И речь идет о риторике в адрес России. Не исключено, что республиканец просто играл с электоральными группами, которые были не согласны с риторикой Клинтон», считает Слуцкий.
По его мнению, после того, как Трамп попадет в Белый дом, все может измениться. «Хочется надеяться, что позитивные стремления Трампа по отношению к РФ окажутся реалистичными после его победы на президентских выборах», заявил российский политик. Напомним, что в Кремле неоднократно говорили о том, что риторика Трампа может резко поменяться после победы на выборах в США.
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