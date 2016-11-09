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Портников: очередная многоходовка Путина в Приднестровье

Портников: очередная многоходовка Путина в Приднестровье
Россия не собирается выводить войска из Приднестровья, и она вновь сорвала все договоренности. Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Newsru.ua пишет Виталий Портников.

По словам журналиста, сразу после того, как министры обороны Молдовы и Украины договорились о том, что Украина предоставит коридор для вывода из Приднестровья путинских войск, Евгений Шевчук, лидер местных сепаратистов, заявил, что он не согласен с этими договоренностями, а российских оккупантов он считает «фундаментом миротворческой операции». «Заявление Шевчука – это очень старая тактика Кремля. По заявлениям Шевчука становится понятно, что российская сторона якобы проявляет только миролюбие, признает целостность и даже хочет вывести войска, а Украина не дает этого сделать. А когда выясняется, что Украина дает согласие, сразу появляются новые марионетки, изрекающие, что народ выступает против», отмечает Портников.

По его словам, точно такая же ситуация наблюдалась и с решением «нормандской четверки» о вводе на Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ – тогда в Москву даже были вызваны представители боевиков, чтобы была обозначена «воля народа».
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