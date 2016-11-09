Сазонов: РФ пытается предотвратить массовую миграцию боевиков с Донбасса

У России новые планы – чтобы предотвратить миграцию боевиков с Донбасса, Россия намеревается установить заграждения по линии границы, где находятся воинские части, и, если кто-то пожелает пробраться на территорию РФ, по нему будут стрелять, причем без переговоров.
Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Кирилл Сазонов. По словам политолога, проект существует еще с 2015 года, и он очень удивил боевиков. «Кремль успел выжать максимум из конфликта на востоке Украины, и теперь ему надо ввести так называемый карантин. Мирных жителей Донбасса «блокада» Кремля не коснется – они могут поехать хоть в Сибирь, и российская сторона обязуется даже оплатить билеты. Но речь идет только о гражданских, а вот всех прочих проходимцев, вроде наемников, местных с автоматами и так далее, Россия принимать не станет», пишет Сазонов.
По его мнению, ему абсолютно понятна логика российских властей – экономическая и социальная ситуация в РФ обостряется, и в этом случае 50 тысяч тех, кто умеет стрелять, но не хочет работать, категорически не нужны России.
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