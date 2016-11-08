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У Нью-Йорку знайшли труп російського дипломата

У Нью-Йорку знайшли труп російського дипломата
Сьогодні, восьмого листопада 2016 року, в американському місті Нью-Йорк було знайдено тіло російського дипломата, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали порталу «Лента.ру».

Так, сьогодні рано вранці чергового коменданта генерального консульства Російської Федерації в Нью-Йорку було знайдено мертвим. Що саме стало причиною смерті шістдесятитрирічного чоловіка наразі невідомо. Інформація з цього приводу доволі сильно різниться. Наприклад, на офіційній сторінці дипломатичного відомства у Фейсбук росіяни зазначають, що ознак насильства на трупі не виявлено. За їх словами, американський лікар, якого вони викликали для того, аби оглянути тіло, однозначно констатував відсутність жодних ознак стороннього впливу. Наразі лікарі продовжують працювати над з’ясуванням причин інциденту.

Інформація, оприлюднена з цього приводу американськими правоохоронцями, кардинально відрізняється. Так, за словами речника поліцейського управління Нью-Йорка Джона Девіса, його відомство проводить розслідування за фактом виявлення трупа білого чоловіка з травмою голови на території генерального консульства РФ на Манхеттені. Чиновник обіцяє оприлюднити перші результати, отримані слідством, вже на цьому тижні.
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