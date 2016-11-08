Казарін: в України є лише одне просте рішення проблем Донбасу і Криму



Публіцист Павло Казарін дав свої коментарі неодноразово озвученій ініціативі про проведення референдуму, на якому має бути вирішене питання про відторгнення окупованих територій Криму і Донбасу Україною, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».



Так, за словами Казаріна, останнім часом низка політиків озвучувала заклики про відторгнення окупованих територій. Мовляв, таким чином Україна позбудеться електоральних ризиків, які дає нелояльне населення, що традиційно голосувало за регіоналів та комуністів. Крім того, тоді Україна зможе будувати відносини із іншими державами і міжнародними організаціями – відсутність територіальних претензій відкриє двері для вступу до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу. Крім того, і витрати бюджету буде можливість урізати. Ті, хто виступає з такою ініціативою, наголошують, що після проведення відповідного референдуму, на якому народ (який, безумовно, дуже втомився від проблем окупованих територій) проголосує за зміну меж державного кордону, влада більше не зможе «кивати» у напрямку Донецька та Сімферополя для того, щоб пояснити відсутність реформ. Звісно, все виглядає як дуже благі наміри. Проте, завдяки Данте ми пам’ятаємо, куди саме такими намірами вимощено дорогу.



Казарін наголошує, що в реальності всі ці аргументи не варті виїденого яйця, адже за допомогою відмови від територій Україна не тільки не вирішує свої проблеми, а навіть посилює їх. Для тих, хто забув, журналіст нагадує, що основною проблемою України є не проросійські настрої у низці регіонів (адже вони існували практично постійно протягом всього періоду незалежності України), а Кремль, який ці настрої спершу створив, а потім став на них «реагувати». І допоки в московських кабінетах сидять люди, які вважають себе вправі втручатись у внутрішні справи сусідньої незалежної держави, спроби дестабілізації України будуть повторюватись знову і знову.



І саме тому питання санкцій є настільки важливим для України – бо за їх допомогою скорочується кількість ресурсів, якими може розпоряджатись Кремль. І нехай Захід поки не готовий повністю заморозити всі активи Москви і встановити торгове ембарго – навіть у такому «беззубому» вигляді санкції примушують Путіна і його прибічників бути більш обережним у своїх зовнішньополітичних авантюрах. А тепер уявімо результати референдуму: Україна відмовляється від окупованих територій, відтак і про санкції говорити більше не доводиться, адже

За словами Казаріна, вищесказане не означає, що варто погоджуватись на будь-який запропонований із Москви сценарій повернення української влади на окуповану територію. Навпаки – якщо умови переговорів нашу державу не влаштовують, ми цілком можемо піти на сценарій «заморожування» конфлікту – звісно, це не найкраща перспектива, проте вона дає нам час зібратись із силами. Агресор все ще нестиме відповідальність за те, що зробив: і в економічному, і в зовнішньополітичному, і в ідеологічному плані. І для цього не потрібно відмовлятись від своїх територій – варто лише затягувати переговорний процес – настільки, наскільки це взагалі буде можливо.



Так, це чиста правда, що всі громадяни нашої держави стомились від війни. Що всі скучили за безтурботними часами зовнішньополітичної визначеності і миру. Але давайте мислити реально – ключі від миру знаходяться не у владних кабінетах Києва, як би нас різноманітними маніпуляціями не намагались у цьому переконати. Ключі від миру завжди були і продовжують залишатись у Москві. Україна має лише одне просте рішення болючої проблеми окупації Криму і Донбасу. І це рішення – повна і безумовна капітуляція перед агресором. І якщо таким сценарієм ми не задоволені, то пора б почати звикати до того, що простих рішень складних проблем просто не існує.

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Горячая тема: Первой "жертвой" е-декларирования стал глава фракции "БПП "Солидарность", - журналисты Публіцист Павло Казарін дав свої коментарі неодноразово озвученій ініціативі про проведення референдуму, на якому має бути вирішене питання про відторгнення окупованих територій Криму і Донбасу Україною, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».Так, за словами Казаріна, останнім часом низка політиків озвучувала заклики про відторгнення окупованих територій. Мовляв, таким чином Україна позбудеться електоральних ризиків, які дає нелояльне населення, що традиційно голосувало за регіоналів та комуністів. Крім того, тоді Україна зможе будувати відносини із іншими державами і міжнародними організаціями – відсутність територіальних претензій відкриє двері для вступу до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу. Крім того, і витрати бюджету буде можливість урізати. Ті, хто виступає з такою ініціативою, наголошують, що після проведення відповідного референдуму, на якому народ (який, безумовно, дуже втомився від проблем окупованих територій) проголосує за зміну меж державного кордону, влада більше не зможе «кивати» у напрямку Донецька та Сімферополя для того, щоб пояснити відсутність реформ. Звісно, все виглядає як дуже благі наміри. Проте, завдяки Данте ми пам’ятаємо, куди саме такими намірами вимощено дорогу.Казарін наголошує, що в реальності всі ці аргументи не варті виїденого яйця, адже за допомогою відмови від територій Україна не тільки не вирішує свої проблеми, а навіть посилює їх. Для тих, хто забув, журналіст нагадує, що основною проблемою України є не проросійські настрої у низці регіонів (адже вони існували практично постійно протягом всього періоду незалежності України), а Кремль, який ці настрої спершу створив, а потім став на них «реагувати». І допоки в московських кабінетах сидять люди, які вважають себе вправі втручатись у внутрішні справи сусідньої незалежної держави, спроби дестабілізації України будуть повторюватись знову і знову.І саме тому питання санкцій є настільки важливим для України – бо за їх допомогою скорочується кількість ресурсів, якими може розпоряджатись Кремль. І нехай Захід поки не готовий повністю заморозити всі активи Москви і встановити торгове ембарго – навіть у такому «беззубому» вигляді санкції примушують Путіна і його прибічників бути більш обережним у своїх зовнішньополітичних авантюрах. А тепер уявімо результати референдуму: Україна відмовляється від окупованих територій, відтак і про санкції говорити більше не доводиться, адже Київ сам визнає, що територіальних претензій до Москви в нього немає. Тепер весь світ бачить, що Крим і Донбас не окуповано Росією, відторгнено прямим волевиявленням українських громадян. Це все означає, що в результаті референдуму Кремль нічогісінько не втратить, а лише набуде нових козирів – санкції знято і ніщо не заважає перейти до сценарію дестабілізації нового регіону.За словами Казаріна, вищесказане не означає, що варто погоджуватись на будь-який запропонований із Москви сценарій повернення української влади на окуповану територію. Навпаки – якщо умови переговорів нашу державу не влаштовують, ми цілком можемо піти на сценарій «заморожування» конфлікту – звісно, це не найкраща перспектива, проте вона дає нам час зібратись із силами. Агресор все ще нестиме відповідальність за те, що зробив: і в економічному, і в зовнішньополітичному, і в ідеологічному плані. І для цього не потрібно відмовлятись від своїх територій – варто лише затягувати переговорний процес – настільки, наскільки це взагалі буде можливо.Так, це чиста правда, що всі громадяни нашої держави стомились від війни. Що всі скучили за безтурботними часами зовнішньополітичної визначеності і миру. Але давайте мислити реально – ключі від миру знаходяться не у владних кабінетах Києва, як би нас різноманітними маніпуляціями не намагались у цьому переконати. Ключі від миру завжди були і продовжують залишатись у Москві. Україна має лише одне просте рішення болючої проблеми окупації Криму і Донбасу. І це рішення – повна і безумовна капітуляція перед агресором. І якщо таким сценарієм ми не задоволені, то пора б почати звикати до того, що простих рішень складних проблем просто не існує.