У США заявили, що не обмежували Росії доступ до президентських виборів



У посольстві Сполучених Штатів Америки в Росії заявили, що звинувачення Кремля в тому, що нібито американська влада не допускає російських представників до процесу виборів президента



«Російські ствердження про те, що влада Сполучених Штатів нібито перешкоджає в доступі на президентські вибори представникам РФ являються безпідставними. Російська Федерація, яка є членом ОБСЄ, була запрошена для моніторингу виборів в Сполучених Штатах», - зазначила вона. «Росія отримувала запрошення від США прийняти участь у моніторинговій місії ОБСЄ для спостереження на президентських виборах. Також всі представники посольств країн-членів ОБСЄ були запрошені долучитися до короткотривалого процесу моніторингу за виборами в США», - наголосила Олсон. Також вона зауважила, що Російська Федерація отримувала запрошення приєднатися до наглядової місії Парламентської асамблеї ОБСЄ. Проте від Росії ніякої відповіді не надійшло – жоден її представник так і не прибув.



Горячая тема: Портников объяснил, почему ушел Саакашвили Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter У посольстві Сполучених Штатів Америки в Росії заявили, що звинувачення Кремля в тому, що нібито американська влада не допускає російських представників до процесу виборів президента США , являються абсолютно безпідставними та неаргументованими. Про це розповіла представники американського посольства в Російські Федерації Марія Олсон, пише українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net «Російські ствердження про те, що влада Сполучених Штатів нібито перешкоджає в доступі на президентські вибори представникам РФ являються безпідставними. Російська Федерація, яка є членом ОБСЄ, була запрошена для моніторингу виборів в Сполучених Штатах», - зазначила вона. «Росія отримувала запрошення від США прийняти участь у моніторинговій місії ОБСЄ для спостереження на президентських виборах. Також всі представники посольств країн-членів ОБСЄ були запрошені долучитися до короткотривалого процесу моніторингу за виборами в США», - наголосила Олсон. Також вона зауважила, що Російська Федерація отримувала запрошення приєднатися до наглядової місії Парламентської асамблеї ОБСЄ. Проте від Росії ніякої відповіді не надійшло – жоден її представник так і не прибув.