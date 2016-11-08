Рабинович: судя по работе коммунальщиков, в Питере – середина лютой зимы

В Санкт-Петербурге не прекращается снегопад, и он стал рекордным для этого времени года, однако коммунальщики бездействуют. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Слава Рабинович.
По словам известного финансиста, коммунальщики не начинали убирать снег, и сугробы на всех улицах увеличились до таких размеров, что можно подумать, что сейчас не начало ноября, а уже середина лютой зимы. «Все питерцы ходят по колено в снегу, однако на уборке тротуаров не видно ни одного дворника, а на дорогах – ни одной снегоуборочной машины. Автомобили пытаются преодолеть сугробы самостоятельно и движутся со скоростью пять километров в час. Город погружен в транспортный коллапс, и никому до этого нет дела. Ситуацию усугубляют аварии, которые происходят буквально каждые сто метров», пишет Рабинович.
По его словам, губернатору Полтавченко нужно помолиться боженьке – авось снег прекратится и сразу растает! А он продолжит красть деньги горожан, ведь на средства, выделенные на уборку снега, лучше съездить куда-нибудь в Панаму.
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