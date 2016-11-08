Сотник: развал России уже неминуем

Итогом противостояния с Западом станет полный развал России и экономический крах. Как передает replyua.net, в интервью ТСН об этом рассказал Саша Сотник.
По словам российского журналиста, сейчас РФ похожа на двуглавую курицу, и обе башки ей уже отрубили, однако курица продолжает бегать на заднем дворе, шокируя остальных обитателей этого двора своей способностью выживать. «Скоро курица сдохнет, и это очевидно. Однако главный вопрос заключается в том, какую цену придется за все заплатить. И она, естественно, будет неподъемной. С одной стороны, Россию давно поджал Китай, а, с другой стороны, в ближайшее время произойдет крах экономики, и сразу после этого РФ развалится», уверен Сотник. По его словам, в ближайшее время могут отколоться сразу несколько регионов, и они стоят первыми в очереди.
Речь идет о Ингушетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Дагестане, Северном Кавказе и даже Калининграде. «В случае экономического краха вырисовывается именно такая перспектива, и, по прогнозам, Путину хватит денег всего на несколько лет», считает журналист.
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