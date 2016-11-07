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Останні технологічні розробки РФ «пішли з молотка» - блогер

Останні технологічні розробки РФ «пішли з молотка» - блогер
Блогер Олександр Коваленко розповів про співробітництво Російської Федерації та Китаю у сфері озброєнь і про те, куди це найближчим часом приведе росіян, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку блогера в Фейсбук.

Так, блогер нагадує, що на початку дев’яностих, коли мешканці Російської Федерації жили не надто багато, для того, аби хоч якось наповнити дірявий державний бюджет, Кремль взявся продавати до Китаю літаки Су-27 і Су-30. Китайцям знадобилось не так багато часу для того, щоб на їх основі розробити власний винищувач J-11, скопіювавши основні конструкторські рішення. Відтак Москва на довгий час припинила продаж озброєнь Пекіну, побоюючись чергового «плагіату».

Тим не менш, на недавньому авіасалоні в китайському Чжухаї між оборонними відомствами обох держав було укладено контракт на купівлю Пекіном літака Су-35, який є для росіян найбільш сучасним винищувачем покоління 4++. Перемога ВПК «Вискокодуховної»? Як би не так! Справа в тому, що якраз цих технологій і не вистачає китайцям для того, щоб закінчити свій власний літак. А вкупі з недавнім контрактом на постачання комплексів ЗРК С-400, Китай повністю закриє всі прогалини в обороні. У Кремлі це чудово розуміють, але все-одно продають свої розробки. Імовірно, справи настільки погані, що Москві вже доводиться жертвувати останніми технологіями, - підсумовує блогер.

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