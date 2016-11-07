У Москві на Червоній площі проходить марш

Як відомо, 7-го листопада в Росії святкують день жовтневої революції, і в честь цього дня у Москві проходить марш, присвячений 75-ій річниці від військового маршу 1941 року. Про це сьогодні, 7.11.2016, пише російське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
На площі марширують кавалеристи президентського полку ФСО Росії. Також у марші приймають участь воєнні частини та з’єднання, військові учбові заклади Міністерства оборони Російської Федерації, учні та студенти Московського військового музучилища та Московського Суворовського училища. Загальна кількість військових, кадетів та учнів, які задіяні в параді – приблизно 5 тисяч. Про це зазначив глава міста.
В той самий час на Червону площу збираються підігнати близько 40 одиниць військової техніки часів Другої світової війни. Як відомо, парад 7-го листопада 1941 року у Москві на Червоній площі проходив в честь 27-ї річниці жовтневої революції; в той самий час під Москвою відбувалися битва. Тоді у марші брали участь понад 28 тисяч осіб. Курсанти військових училищ, які також приймали участь у параді, після його завершення відразу йшли воювати на передову лінію, яка на той день була всього за 30 км від Москви.
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