Нефть, газ и сталь - основные источники доходов российских мультимиллиардеров

Шведское издание Svenska Dagbladet провело свое собственное расследование источников доходов и особенностей жизни известнейших российских миллиардеров. В семерку самых богатых людей России входят: Владимир Лисин, Алишер Усманов, Михаил Фридман, Виктор Виксельберг, Леонид Михельсон, Алексей Мордашов и Владимир Потанин – об этом передает replyua.net.
Издание сообщает, что Мордашов является в этом списке новичком – он туда попал лишь на прошлой неделе и быстро сместился с первого места на второе. Свое состояние он создал, будучи гендиректором «Северстали». Занимая эту должность, он собрал контрольный пакет акций. Позднее у него также появились туристический и энергомашиностроительный бизнесы, также он является владельцем оператора сотовой связи Tele2-Russia. Потанин сколотил свое состояние на металлургическом бизнесе, а началось все во время пребывания его на должности министра экономики и энергетики.
Лисин также ранее был министром – возглавлял министерство металлургии, что позволило ему сделать бизнес в этой сфере. Он владеет также 30% акций железнодорожной компании, а недавно запустил еще и оружейное производство. Усманов инвестировал свои капиталы, полученные на металлургии и горнодобывающей промышленности, в компании Facebook, Airbnb, Spotify, Alibaba. Кроме того он возглавляет Международную федерацию фехтования. Фридман получил свое состояние благодаря нефтяному бизнесу, а Виксельберг – производству алюминия. Также последний владеет крупнейшей коллекцией яиц Фаберже. Михельсон вложил все свои усилия и капиталы в нефтяной и газовый бизнес.
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