Портников: причиной агрессивного и тупого поведения россиян является унижение, пережитое в 90-е

Виталий Портников в своей статье на сайте «Крым.Реалии» объясняет, почему большинство россиян с радостью поддерживают агрессивную политику кремлевских властей в отношении других стран, а также какой символический смысл российские власти вкладывают в новый в РФ праздник – День народного единства – об этом передает replyua.net.
Портников отмечает, что парадоксально, но факт – все российское общество поддерживает войну, как норму поведения российского государства. Он сообщает: «Война стала нормой поведения во внешней политике РФ, а люди, которых большинство нормальных людей посчитало бы преступниками и убийцами, к примеру, те, которые сбили малазийский Боинг, становятся гостями телешоу и народными героями РФ».
Журналист подчеркивает, что такое упоение войной характерно именно для современной России – в СССР такого не было. Все население еще помнило ужасы Второй мировой войны и при всей ненависти к Западу не стремилось воевать с ним, поддерживая мирное сосуществование всех стран. Потников сообщает: «Однако, именно перед Второй мировой война все было иначе – советский народ «накручивали» войной, подготавливали к тому, что она неизбежна». Блогер отмечает, что отрезвление у советских людей наступило лишь тогда, когда Вторая мировая война началась, и все поняли, какой ужас она с собой несет.
Потников пишет, что сейчас в России тех, кто еще помнят ужасы войны и понимают, почему ее допускать нельзя, почти не осталось – они просто умерли, а на их смену пришло молодое поколение, которое воспитали в нужном русле. «При власти и в бизнесе в РФ сейчас люди, которые пережили унижение 90-х, в их головах крепко укоренились идеи реваншизма. Именно поэтому российское общество сейчас захвачено ненавистью, агрессией, неуважением», - сообщает он. По мнению журналиста, у развития общества такого типа обязательно должна быть кульминация, которая станет взрывом этой ненависти ко всему миру.
Портников резюмирует: «Во что выльется этот взрыв, пока не понятно. Может быть, им станет война РФ с другими странами с применением ядерного оружия, а может ее саму ждет кровавый внутренний конфликт. Я не знаю, чем именно это закончится, но я уверен - свою прививку от войны население современной России обязательно получит».
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