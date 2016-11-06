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СпецтемаВ Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева (ВИДЕО)

Поклонская опозорилась на всю Россию в эфире радио «Вести FM» (ВИДЕО)

Поклонская опозорилась на всю Россию в эфире радио «Вести FM» (ВИДЕО)
Алексей Навальный сообщает о том, что сегодня так называемый депутат Государственной Думы Российской Федерации Наталья Поклонская допустила еще одну непростительную ошибку в высказываниях, в этот раз настолько грубую, что опозорила себя на всю Россию – об этом передает replyua.net.

Выступая в эфире радио «Вести FM», Поклонская заявила: «Знаете, как говорится, служить хочу, да прислуживать тошно». Журналистка тут же исправил ее «Может прислуживаться?». Поклонская ответила: «Да, прислуживаться, верно – это наш великий полководец Суворов сказал». Удивленная журналистка тут же отметила: «А разве не Чацкий из произведения Лермонтова «Горе от ума?», тут же исправившись: «Грибоедов то есть». Поклонская заявила: «Да, Чацкий, но и Суворов тоже такое говорил, - они оба такое сказали», и засмеялась. Навальный, комментируя слова Поклонской, заявил, что такие депутаты позоря российский народ, который платит им заработную плату.

Напоминаем, что на этой неделе Поклонская уже отличилась очень неудачным высказыванием в адрес Ленина – она заявила, что он «изверг, прошивший море крови», поставив его в один ряд с Мао Цзедуном и Гитлером в своей посте в ЖЖ о критике фильма Алексея Учителя «Матильда». Глава парламентской фракции «Единая Россия» еще в пятницу «открестился» от слов Поклонской, заявив, что «эти слова – ее собственное мнение, не совпадающее с мнением партии» и добавив, что во фракции «Единой России» много талантливых депутатов с очень широким кругозором – как выяснилось, не очень то и широким.



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