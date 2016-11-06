Стало известно, зачем Орнелле Мути российское гражданство, - не из-за любви к РФ

Рустем Адагамов, известный российский блогер, на своей странице в Фейсбуке поспешил успокоить всех тех, кто подумал, что итальянская актриса Орнелла Мути прониклась теплыми чувствами к России и только поэтому хочет получить паспорт РФ. Как сообщает replyua.net, Адагамов сообщил, что желание Мути – это попытка избежать наказания за довольно тяжелое преступление.
«Орнелла Мути неожиданно заявила, что чувствует себя частью России и хочет гражданство этой страны. Поспешу вам сообщить – в прошлом году суд Италии приговорил эту женщину к штрафу в шестьсот евро и к восьми месяцам тюрьмы за мошенничество с отягчающими обстоятельствами. Мути пропустила спектакль, предоставив руководству липовую медицинскую справку. И что вы думаете? Где была Мути в то время, как ее все ждали на спектакле? Правильно, выступала на благотворительном ужине, где присутствовал Путин», пишет блогер.
Тут же последовали комментарии от пользователей, которые отметили, что всем мошенникам и преступникам в России самое место. Кто-то даже пошутил, что актрисе уже оформили прописку в коммуналке, в одном из престижных районов Урюпинска.
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