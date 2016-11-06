Жданов объяснил, почему РФ не использует крылатые ракеты в Сирии

Система ГЛОНАСС в России технически не готова, и только по этой причине РФ не использует крылатые ракеты в Сирии. Как информирует replyua.net, об этом Обозревателю рассказал Олег Жданов. По словам военного эксперта, Россия отправила к берегам Сирии свой флот, чтобы в очередной раз сыграть на публику, и у Кремля нет возможности использовать свой ракетный потенциал.
«Речь снова идет о бряцании оружием, и те крылатые ракеты, которыми Россия пытается запугать весь мир, могут летать только, как баллистические на сегодняшний день. Систему ГЛОНАСС в России так и не запустили, и лишь по этой причине было пущено двенадцать ракет с каспийской флотилией, но до территории Сирии долетело восемь ракет, еще четыре потерялись где-то на иранской территории, и их до сих пор ищут в горной местности», заявил Жданов.
Также он подчеркнул, что у России не хватит смелости воспользоваться флотом, а, если и хватит, ее кто-нибудь остановит намного раньше, чем это произойдет.
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