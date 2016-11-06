валюта
СпецтемаГоворухин поставил на место Поклонскую

Васильева решила похоронить российскую науку, - Фурсенко

Васильева решила похоронить российскую науку, - Фурсенко
Финское издание «Yle» пишет, что российский министр образования Ольга Васильева активно взялась за российскую науку, предложив «оригинальное» нововведение, которое, фактически, приведет к ее полной изоляции и краху - об этом передает replyua.net.

По мнению Васильевой, российским ученым не обязательно публиковать результаты своих исследований в зарубежных научных издания – достаточно «напечататься» в российских. Это заявление министра прозвучало во время ее выступления в Самарском университете. По мнению финского СМИ, причина такого решения Васильевой кроется не в том, что она не хочет, что российский научный мир делился своими достижениями с другими странами, а в том, что российские ученые просто не знаю иностранных языков. Васильева, понимая, что у страны нет денег на глобальное просвещение своего населения настолько, чтобы каждый ученый владел каким-либо иностранным языком, решила устранить проблему просто – не учить их вовсе, чем, фактически, убить репутацию российских ученых в мире.

Многие научные деятели РФ уже высказались против заявления Васильевой. Экс-министр образования РФ заявил, что «такой шаг замедлит развитие науки в России и убьет ее репутацию в мире».

Горячая тема: Путин пояснил, кто такой князь Владимир
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
05 ноя 2016
14221

В Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева (ВИДЕО)

Вчера, в то время как в центре Москвы проходил «путинский шабаш», в Любино (район Москвы) кремлевские власти разрешили провести «русский марш». Многотысячная демонстрация состоялась под лозунгами:


Свежие новости

После Молдовы Россия взялась за Болгарию, - Reuters

Сербские СМИ призывают "укреплять Новороссию всеми возможными способами"

Полиция Лондона арестовала 50 поклонников всемирно известной хакерской организации

Ученые установили, почему левшей меньше, чем правшей

Васильева решила похоронить российскую науку, - Фурсенко

Ученым удалось расшифровать уникальную рукопись Чингисхана

Жириновський знову відзначився, химерно прокоментувавши американські вибори (відео)

В аэропорту Стамбула произошла перестрелка

Сазонов: есть такие люди с которыми нельзя нормально, их сразу надо бить - иначе врут просто невероятно

Медведев: Ситуация в российской экономике достаточно спокойная и стабильная

Двух итальянцев и канадца освободили из ливийского плена

В Турции новый теракт: погибли двое детей

Севастопольцев зовут на митинг в честь Октябрьской революции

В США зарегистрировано самое необычное сообщество за всю историю президентских выборов

Чудеса кар’єрного зростання: охоронець Путіна зайняв високий пост в ФСБ

Трамп заявил, что совершит "рейд" по штатам демократов

Медведев предупредил о возможных нападениях российских джихадистов, вернувшихся из Сирии

Іракські військові успішно просуваються до Мосула

Черговий російський маразм: українське консульство закидали кістками

Наши хакеры готовы атаковать Россию «в то время и в том месте, которые мы сами выберем», - США

 Новости за день