Финское издание «Yle» пишет, что российский министр образования Ольга Васильева активно взялась за российскую науку, предложив «оригинальное» нововведение, которое, фактически, приведет к ее полной изоляции и краху - об этом передает replyua.net.
По мнению Васильевой, российским ученым не обязательно публиковать результаты своих исследований в зарубежных научных издания – достаточно «напечататься» в российских. Это заявление министра прозвучало во время ее выступления в Самарском университете. По мнению финского СМИ, причина такого решения Васильевой кроется не в том, что она не хочет, что российский научный мир делился своими достижениями с другими странами, а в том, что российские ученые просто не знаю иностранных языков. Васильева, понимая, что у страны нет денег на глобальное просвещение своего населения настолько, чтобы каждый ученый владел каким-либо иностранным языком, решила устранить проблему просто – не учить их вовсе, чем, фактически, убить репутацию российских ученых в мире.
Многие научные деятели РФ уже высказались против заявления Васильевой. Экс-министр образования РФ заявил, что «такой шаг замедлит развитие науки в России и убьет ее репутацию в мире».
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